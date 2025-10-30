Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей

В марте 2025 г. сообщалось, что дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей наблюдался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому выпускники медвузов должны будут отработать в течение трех лет под руководством наставников в государственных или муниципальных медицинских учреждениях.