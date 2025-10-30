Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
Регионы должны обеспечивать жильем молодых медицинских специалистов, которые приехали работать в область. Это необходимо закрепить на законодательном уровне. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты.
Он отметил, что эта инициатива направлена на защиту молодых врачей. По его мнению, для их работы в регионах должны быть обеспечены социальные условия. Володин подчеркнул, что такое решение поможет «закрепить» высококвалифицированных специалистов в регионах.
Председатель Госдумы также призвал депутатов взять данный вопрос на контроль и «довести до конца».
«Не хватает 20 специалистов в районной ЦРБ — стройте жилой дом на 20 семей и обеспечьте жильем. Причем делайте это сейчас», — заключил Володин.
В марте 2025 г. сообщалось, что дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей наблюдался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому выпускники медвузов должны будут отработать в течение трех лет под руководством наставников в государственных или муниципальных медицинских учреждениях.