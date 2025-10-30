США готовы оказать Кубе гуманитарную помощь после урагана «Мелисса»
Госдепартамент США объявил о готовности направить Кубе гуманитарную помощь напрямую и через местных партнеров после урагана «Мелисса». Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в сообщении, распространенном ведомством.
Рубио подчеркнул, что администрация Дональда Трампа поддерживает кубинский народ после разрушительного урагана.
«Как и в соседних странах Карибского региона, госдепартамент издает декларацию о предоставлении гуманитарной помощи Кубе и готов оказать немедленную помощь – как напрямую, так и через местных партнеров, которые смогут наиболее эффективно доставить ее нуждающимся», – сказал он.
Рубио отметил, что закон США допускает частные пожертвования гуманитарных товаров для Кубы, и призвал обращаться за помощью в госдеп при возникновении трудностей.
30 июня американские СМИ сообщили, что ураган «Мелисса» унес жизни не менее 36 человек на Ямайке, в Гаити и Доминиканской Республике.
На Ямайке погибло не менее семи человек, заявили представители Информационной службы Ямайки и полиции.
На Гаити Служба гражданской защиты подтвердила гибель трех человек, а еще 25 погибли из-за масштабных наводнений в прибрежных районах.
29 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал, что эвакуировано более 700 000 человек. Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами зафиксировал скорость ветра в эпицентре до 205 км/ч.