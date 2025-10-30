США готовы оказать Кубе гуманитарную помощь после урагана «Мелисса»

«Как и в соседних странах Карибского региона, госдепартамент издает декларацию о предоставлении гуманитарной помощи Кубе и готов оказать немедленную помощь – как напрямую, так и через местных партнеров, которые смогут наиболее эффективно доставить ее нуждающимся», – сказал он.