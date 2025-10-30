Газета
Главная / Общество /

Число погибших из-за урагана «Мелисса» возросло до 36 человек

Ведомости

По меньшей мере 36 человек погибли на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике в результате урагана «Мелисса», сообщили NBC News.

На Ямайке погибло не менее семи человек, заявили представители Информационной службы Ямайки и полиции.

На Гаити Служба гражданской защиты подтвердила гибель трех человек, а еще 25 погибло из-за масштабных наводнений в прибрежных районах.

Удар «Мелиссы» по Карибам: ураган прошелся по Ямайке и достиг Кубы
Вслед за Ямайкой ураган «Мелисса» утром 29 октября ударил по побережью Кубы, пишет Reuters. Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч. Ранее на востоке островного государства власти эвакуировали 735 000 человек.&nbsp;В результате стихии произошли масштабные разрушения, наводнения и перебои с электроснабжением.
Вслед за Ямайкой ураган «Мелисса» утром 29 октября ударил по побережью Кубы, пишет Reuters. Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч. Ранее на востоке островного государства власти эвакуировали 735 000 человек. В результате стихии произошли масштабные разрушения, наводнения и перебои с электроснабжением. / Matias Delacroix / AP Photo

В Доминиканской Республике жертвой урагана стал мужчина, погибший при попытке прочистить канализацию во время сильного дождя, рассказал заместитель директора агентства по чрезвычайным ситуациям Хулиан Гарсия.

29 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал, что с острова эвакуировано более 700 000 человек. Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами зафиксировал скорость ветра в эпицентре до 205 км/ч.

