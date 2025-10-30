Число погибших из-за урагана «Мелисса» возросло до 36 человек
По меньшей мере 36 человек погибли на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике в результате урагана «Мелисса», сообщили NBC News.
На Ямайке погибло не менее семи человек, заявили представители Информационной службы Ямайки и полиции.
На Гаити Служба гражданской защиты подтвердила гибель трех человек, а еще 25 погибло из-за масштабных наводнений в прибрежных районах.
В Доминиканской Республике жертвой урагана стал мужчина, погибший при попытке прочистить канализацию во время сильного дождя, рассказал заместитель директора агентства по чрезвычайным ситуациям Хулиан Гарсия.
29 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал, что с острова эвакуировано более 700 000 человек. Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами зафиксировал скорость ветра в эпицентре до 205 км/ч.