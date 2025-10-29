Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Из-за урагана «Мелисса» в Карибском море погибло семь человек

Ведомости

По меньшей мере семь человек погибли в результате разрушительного урагана «Мелисса», обрушившегося на Карибский бассейн, пишет Associated Press. Три человека погибли на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике. Еще один числится пропавшим без вести. Ожидается, что ураган приблизится к Кубе к 29 октября.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что эвакуировано более 700 000 человек. Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами сообщил, что скорость ветра в эпицентре достигает 205 км/ч, а движение происходит на северо-восток со скоростью 15 км/ч.

Метеорологи предупреждают о катастрофическом ущербе в провинциях Сантьяго-де-Куба, Гранма, Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. В этих районах объявлено предупреждение об урагане, как и на юго-востоке и в центре Багамских островов, тогда как на Бермудских островах действует штормовое предупреждение.

По прогнозам, «Мелисса» может вызвать приливные волны высотой до 3,6 м и осадки до 50 см, что создает угрозу наводнений и оползней в горных районах восточной Кубы.

28 октября The Washington Post писал, что ураган «Мелисса» стал самым сильным за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по интенсивности ураган «Катрина».

29 октября посольство РФ на Ямайке заявило, что не обладает информацией о жертвах урагана среди граждан России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её