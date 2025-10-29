Из-за урагана «Мелисса» в Карибском море погибло семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате разрушительного урагана «Мелисса», обрушившегося на Карибский бассейн, пишет Associated Press. Три человека погибли на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике. Еще один числится пропавшим без вести. Ожидается, что ураган приблизится к Кубе к 29 октября.