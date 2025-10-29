Из-за урагана «Мелисса» в Карибском море погибло семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате разрушительного урагана «Мелисса», обрушившегося на Карибский бассейн, пишет Associated Press. Три человека погибли на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике. Еще один числится пропавшим без вести. Ожидается, что ураган приблизится к Кубе к 29 октября.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что эвакуировано более 700 000 человек. Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами сообщил, что скорость ветра в эпицентре достигает 205 км/ч, а движение происходит на северо-восток со скоростью 15 км/ч.
Метеорологи предупреждают о катастрофическом ущербе в провинциях Сантьяго-де-Куба, Гранма, Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. В этих районах объявлено предупреждение об урагане, как и на юго-востоке и в центре Багамских островов, тогда как на Бермудских островах действует штормовое предупреждение.
По прогнозам, «Мелисса» может вызвать приливные волны высотой до 3,6 м и осадки до 50 см, что создает угрозу наводнений и оползней в горных районах восточной Кубы.
28 октября The Washington Post писал, что ураган «Мелисса» стал самым сильным за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по интенсивности ураган «Катрина».
29 октября посольство РФ на Ямайке заявило, что не обладает информацией о жертвах урагана среди граждан России.