Ураган «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина»

Директор Национального центра ураганов Майкл Бреннан заявил, что «сейчас начинает разыгрываться очень опасный сценарий», поскольку «глаз Мелиссы» перемещается по Ямайке. По его словам, ураган может привести к полному разрушению зданий и катастрофическому ущербу от ветра, чьи порывы могут достигать 200 миль в час (около 295 км в час) в местах с высоким рельефом.