Ураган «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина»
Ураган «Мелисса» стал самым сильным за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по интенсивности ураган «Катрина». Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Национального центра ураганов.
Максимальный устойчивый ветер урагана составил 185 миль в час (около 297 км в час). Центральное атмосферное давление шторма достигло 892 миллибар.
Директор Национального центра ураганов Майкл Бреннан заявил, что «сейчас начинает разыгрываться очень опасный сценарий», поскольку «глаз Мелиссы» перемещается по Ямайке. По его словам, ураган может привести к полному разрушению зданий и катастрофическому ущербу от ветра, чьи порывы могут достигать 200 миль в час (около 295 км в час) в местах с высоким рельефом.
27 октября The Guardian писала, что на Ямайке объявлена чрезвычайная ситуация из-за надвигающегося урагана «Мелисса». Министр местного самоуправления страны Десмонд Маккензи предупредил, что «многие населенные пункты не переживут наводнение». Он подчеркнул, что Кингстон, расположенный в низине, «не застрахован от последствий». Власти задействовали 881 убежище и закрыли оба международных аэропорта.
По словам экспертов, ураган «Мелисса» сочетает два опасных фактора – стремительное усиление и медленное продвижение, что делает его потенциально катастрофическим. Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупреждает о риске масштабных разрушений инфраструктуры, перебоев с электричеством и связью, а также изоляции целых населенных пунктов.