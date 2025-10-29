У посольства нет сведений о жертвах урагана на Ямайке среди россиян
Посольство РФ на Ямайке не обладает информацией о жертвах урагана «Мелисса» среди граждан России, находящихся на территории острова, рассказал ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Константин Пашуто.
«Информации о жертвах среди российских граждан нет. Посольство продолжает мониторить ситуацию», – сказал он.
Дипломат отметил, что эпицентр урагана наблюдался на Ямайке «с полудня до 15:00 по местному времени (23:00 мск)». По его словам, в 20:00 (04:00 мск) на острове еще были зафиксированы «остаточные явления (сильный ветер в порывах до 50 км/час)». При этом улучшение погодных условий ожидалось после 22:00 (06:00 мск)».
The Washington Post писала со ссылкой на данные Национального центра ураганов, что «Мелисса» стала самым сильным за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по интенсивности ураган «Катрина». Максимальный устойчивый ветер урагана составил 185 миль в час (около 297 км в час).