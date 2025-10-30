Путин: участники спецоперации показали фронтовую закалку на «Абилимпиксе»

29 октября Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встретился с бойцами, ранеными в ходе спецоперации. В ходе общения он рассказал о ситуации на фронте, в том числе о блокированных украинских военных в Купянске и Красноармейске, а также сообщил о новой ракете «Буревестник» и испытаниях безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.