Путин: участники спецоперации показали фронтовую закалку на «Абилимпиксе»

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил вклад участников спецоперации, выступивших на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями реализовывать таланты и открывать новые карьерные перспективы.

«В нынешнем году в числе конкурсантов ‒ участники специальной военной операции. В ходе соревновательной, деловой программ они достойно проявили себя, показали настоящую фронтовую закалку и, уверен, достигнут новых высот в мирном труде», – говорится в обращении.

Глава государства выразил уверенность, что чемпионат станет площадкой для запуска востребованных социальных и благотворительных инициатив, и пожелал участникам успехов и ярких впечатлений.

29 октября Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где встретился с бойцами, ранеными в ходе спецоперации. В ходе общения он рассказал о ситуации на фронте, в том числе о блокированных украинских военных в Купянске и Красноармейске, а также сообщил о новой ракете «Буревестник» и испытаниях безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

