«Укрэнерго» предупредило о массовых отключениях света по всей стране 31 октября
Жителей Украины ждут массовые отключения электроэнергии по всей стране 31 октября, сообщает «Укрэнерго».
Как отмечается, отключения света стоит ожидать в течение суток, наиболее вероятным будет отсутствие электроэнергии в период с 16:00 до 18:00 по местному времени (17:00 – 19:00 мск).
Минобороны РФ 30 октября сообщило, что российская армия нанесла массированный удар в ночь на четверг по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу.