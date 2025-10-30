Газета
Политика

«Укрэнерго» предупредило о массовых отключениях света по всей стране 31 октября

Ведомости

Жителей Украины ждут массовые отключения электроэнергии по всей стране 31 октября, сообщает «Укрэнерго».

Как отмечается, отключения света стоит ожидать в течение суток, наиболее вероятным будет отсутствие электроэнергии в период с 16:00 до 18:00 по местному времени (17:00 – 19:00 мск).

Минобороны РФ 30 октября сообщило, что российская армия нанесла массированный удар в ночь на четверг по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их работу.

