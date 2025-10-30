Газета
Главная / Политика /

ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаку гражданских объектов

Ведомости

В ночь на 30 октября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, а также военным аэродромам. Они провели атаку в ответ на удары по российским гражданским объектам. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по украинским объектам высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА.

По данным Минобороны, все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Российские войска взяли под контроль Красногорское и Садовое

Политика / Армия и спецслужбы

29 октября президент РФ Владимир Путин говорил, что сейчас в зоне спецоперации складывается благоприятная для России ситуация. Он отметил, что на данный момент Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Как отметил глава государства, российская армия на всех участках идет вперед и действует активно.

ВС РФ 29 октября уничтожили объекты энергетики, которые обеспечивали ВПК Украины, а также ж/д состав, перевозивший вооружения и технику украинских военных. Кроме того, российские военные нанесли удары по местам производства и хранения украинских БПЛА, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

