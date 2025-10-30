ВС РФ ударили по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаку гражданских объектов

29 октября президент РФ Владимир Путин говорил, что сейчас в зоне спецоперации складывается благоприятная для России ситуация. Он отметил, что на данный момент Россия обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу. Как отметил глава государства, российская армия на всех участках идет вперед и действует активно.