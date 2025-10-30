Газета
Главная / Политика /

В украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в военкомате

Ведомости

В Кременчуге на Украине во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина открыл огонь в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание «Страна».

По официальным данным полтавского областного ТЦК, во время оформления документов мужчина достал оружие в ответ на вопрос, есть ли у него с собой запрещенные предметы. После этого он несколько раз выстрелил в сотрудников центра.

По данным местных СМИ, которые приводит издание, военнообязанного мужчину доставили в военкомат насильно. Он потребовал его отпустить и пригрозил оружием. Ему отказали, и мужчина выстрелил в сотрудников.

Двое работников центра получили ранения голени. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии. Стрелка задержала полиция. В настоящий момент продолжаются следственные действия.

17 июля в Черниговской области Украины насильно мобилизованный солдат расстрелял сержантов в учебном центре. Во время учебных стрельб военнослужащий привел автомат в боевое положение и открыл огонь, в результате двое солдат погибли на месте.

