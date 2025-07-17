На Украине насильно мобилизованный солдат расстрелял сержантов в учебном центре
В Черниговской области Украины насильно мобилизованный солдат расстрелял сержантов в учебном центре. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его информации, инцидент произошел во время учебных стрельб. Военнослужащий привел автомат в боевое положение и открыл огонь, в результате двое солдат погибли на месте.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с целью установления мотивов преступления.
В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил мобилизации. После этого в украинских СМИ регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников ТЦК (аналог военкомата) в отношении граждан.
10 июля посол Украины был вызван в МИД Венгрии после того, как скончался венгр, получивший травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и насильно доставлен на призывной пункт для отправки на фронт. Это якобы произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в вооруженных силах Украины (ВСУ). 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.