На Украине насильно мобилизованный солдат расстрелял сержантов в учебном центре

10 июля посол Украины был вызван в МИД Венгрии после того, как скончался венгр, получивший травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и насильно доставлен на призывной пункт для отправки на фронт. Это якобы произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в вооруженных силах Украины (ВСУ). 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.