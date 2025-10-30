Эрдоган раскритиковал Мерца из-за слов о поддержке Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца на совместной пресс-конференции после переговоров в Анкаре из-за слов немецкого лидера о поддержке Израиля, сообщает Reuters.
Как отмечается, Мерц заявил на пресс-конференции, что Германия неизменно поддерживает Израиль в его конфликте с палестинской группировкой «Хамас» с октября 2023 г., когда боевики совершили нападение на израильтян. После этих слов Эрдоган публично перебил немецкого канцлера.
«У "Хамаса" нет бомб, нет ядерного оружия, это все есть у Израиля, – сказал турецкий лидер. – И Израиль снова использует свое оружие, прошлой ночью вновь были нанесены удары по Газе. Разве вы не видите этого?»
Эрдоган также назвал действия Израиля в Газе «даже не войной, а геноцидом». Как отмечается, слова турецкого президента о наличии ядерного оружия у Израиля произвели удивление на Мерца.
30 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил новыми мощными ударами по Газе, если «Хамас» в дальнейшем будет нарушать режим прекращения огня, о котором со сторонами ранее договорился президент США Дональд Трамп.
28 октября стало известно столкновении израильских военных и палестинских боевиков в районе города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям «Хамаса», но после группировка заявила о своей непричастности к обстрелу израильских военных.