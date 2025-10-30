Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за обнаружения в его воздушном пространстве воздушных шаров. Об этом сообщили на официальной странице гавани в Facebook
Неизвестно, сколько воздушных шаров направляется к аэропорту.
Воздушное движение приостановлено с 20:10 (21:10 мск) 30 октября до 1:05 (2:05 мск) 31 октября.
По этой же причине аэропорт закрывался 26 октября. Тогда из-за введенных мер 13 рейсов пришлось отменить, 14 – были перенаправлены, 20 – задержаны. Кроме того, задержки рейсов происходили в течение дня.