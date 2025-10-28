Лукашенко заявил о «мелком» поведении «мелкой» Литвы

«Конференцию ждали не только мы, но и наши оппоненты, которые внимательно наблюдают за Минском. Не все должны были добраться до Белоруссии – именно такой цели и добивались литовские власти, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. А повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил Лукашенко.