Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко заявил о «мелком» поведении «мелкой» Литвы

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией является политически мотивированным и надуманным. Свой комментарий он дал перед началом III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Конференцию ждали не только мы, но и наши оппоненты, которые внимательно наблюдают за Минском. Не все должны были добраться до Белоруссии – именно такой цели и добивались литовские власти, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. А повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил Лукашенко.

24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство страны на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. До этого президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь