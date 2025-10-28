Лукашенко заявил о «мелком» поведении «мелкой» Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией является политически мотивированным и надуманным. Свой комментарий он дал перед началом III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Конференцию ждали не только мы, но и наши оппоненты, которые внимательно наблюдают за Минском. Не все должны были добраться до Белоруссии – именно такой цели и добивались литовские власти, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. А повод придумали абсурдный – воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко», – заявил Лукашенко.
24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.
27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство страны на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. До этого президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды».