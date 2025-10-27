Литва может полностью закрыть границу с Белоруссией
Правительство Литвы на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. Исключения могут быть сделаны только для дипломатов и граждан ЕС, следующих из Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене.
«Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто», – сказала Ругинене на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды». Еще в феврале 2024 г. литовские власти ограничивали высадку и посадку граждан России на станциях Кяна и Кибартай при следовании транзитом в Калининград, разрешив это только «в исключительных случаях» по решению пограничной службы.
24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые, по утверждению литовской стороны, якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии. Из-за этого на границе скопилось около 1600 грузовиков. Движение через КПП было восстановлено лишь днем 25 октября.