БелТА: Литва вновь открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией
Литовские власти вновь открыли для движения пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.
Первые автомобили пересекли границу примерно через 14 часов после закрытия перехода. Сейчас оформление транспорта уже идет как на въезд, так и на выезд.
До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что два пункта пропуска – «Шальчининкай» и «Мядининкай» — были временно закрыты до полудня 25 октября из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые, по утверждению литовской стороны, якобы использовались для нелегальной перевозки сигарет из Белоруссии.
Утром 25 октября сообщалось, что на границе скопилось более 1600 грузовиков. С 21:40 24 октября литовские пограничники в одностороннем порядке прекратили пропуск транспорта через два КПП.