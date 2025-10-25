БелТА: Литва вновь открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что два пункта пропуска – «Шальчининкай» и «Мядининкай» — были временно закрыты до полудня 25 октября из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые, по утверждению литовской стороны, якобы использовались для нелегальной перевозки сигарет из Белоруссии.