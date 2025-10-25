Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

БелТА: Литва вновь открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией

Ведомости

Литовские власти вновь открыли для движения пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

Первые автомобили пересекли границу примерно через 14 часов после закрытия перехода. Сейчас оформление транспорта уже идет как на въезд, так и на выезд.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что два пункта пропуска – «Шальчининкай» и «Мядининкай» — были временно закрыты до полудня 25 октября из-за инцидента с метеорологическими зондами, которые, по утверждению литовской стороны, якобы использовались для нелегальной перевозки сигарет из Белоруссии.

Утром 25 октября сообщалось, что на границе скопилось более 1600 грузовиков. С 21:40 24 октября литовские пограничники в одностороннем порядке прекратили пропуск транспорта через два КПП.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте