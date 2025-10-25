На границе Белоруссии и Литвы застряли уже более 1600 фур

По данным ведомства, все фуры зарегистрированы в электронной очереди для выезда в Литву через пункты пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский – «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Работа обоих КПП была приостановлена литовской стороной вечером 22 октября. Последняя машина на въезд в Белоруссию прошла оформление около полуночи.