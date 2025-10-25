Газета
Главная / Политика /

На границе Белоруссии и Литвы застряли уже более 1600 фур

Ведомости

На белорусско-литовской границе образовалась крупная очередь из более чем 1600 грузовиков. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

По данным ведомства, все фуры зарегистрированы в электронной очереди для выезда в Литву через пункты пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский – «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Работа обоих КПП была приостановлена литовской стороной вечером 22 октября. Последняя машина на въезд в Белоруссию прошла оформление около полуночи.

«Литва вчера заявила, что откроет пункты пропуска сегодня в 12.00», – уточнили в белорусской таможне.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) заявила, что решение о закрытии пунктов «Шальчининкай» и «Мядининкай» принято «в связи с налетом метеозондов». По ее словам, зонды якобы использовались для нелегальной перевозки сигарет из Белоруссии.

30 августа сообщалось, что Литва установила противотанковые заграждения – так называемые «зубы дракона» – на закрытых и неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией. Тогда же военные усилили защиту у действующих пунктов пропуска.

