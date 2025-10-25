На границе Белоруссии и Литвы застряли уже более 1600 фур
На белорусско-литовской границе образовалась крупная очередь из более чем 1600 грузовиков. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
По данным ведомства, все фуры зарегистрированы в электронной очереди для выезда в Литву через пункты пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский – «Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Работа обоих КПП была приостановлена литовской стороной вечером 22 октября. Последняя машина на въезд в Белоруссию прошла оформление около полуночи.
«Литва вчера заявила, что откроет пункты пропуска сегодня в 12.00», – уточнили в белорусской таможне.
30 августа сообщалось, что Литва установила противотанковые заграждения – так называемые «зубы дракона» – на закрытых и неиспользуемых КПП с Россией и Белоруссией. Тогда же военные усилили защиту у действующих пунктов пропуска.