Губернатор штата Нью-Йорк ввела режим ЧП из-за шатдауна правительства
Губернатор Кэти Хокул объявила о режиме чрезвычайного положения в штате Нью-Йорк из-за шатдауна правительства США, чтобы финансово обеспечить выдачу продуктовых талонов.
«Я намерена задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», – заявила Хокул на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Из-за приостановки работы правительства с 1 ноября будет прервана выдача продуктовых талонов для американцев. Всего в стране талонами пользуются свыше 42 млн граждан, в штате Нью-Йорк – около 3 млн человек.
Шатдаун в США продолжается с начала октября. Он начался после того, как конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, которое могло бы позволить продолжить работу правительства на протяжении определенного времени.