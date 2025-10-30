Карл III начал процесс лишения титулов принца Эндрю
Король Великобритании Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов из-за обвинений в связях с Джеффри Эпштейном. Заявление было распространено Букингемским дворцом, пишет The Guardian.
Принц Эндрю будет носить имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения, говорится в заявлении. Сам Эндрю не возражал против перемен.
Кроме того, принц покинет королевскую ложу и переедет в частное жилье. Переезд будет осуществлен как можно скорее, и Эндрю получит от короля соответствующее денежное обеспечение.
19 октября он добровольно отказался от титула герцога Йоркского. The Guardian писала, что единственным сохранившимся титулом Эндрю остается звание принца, которое невозможно отобрать, поскольку он является сыном королевы.