Clarin: трое аргентинских наемников ВСУ погибли в ходе первого штурма

12 августа газета The New York Times со ссылкой на нескольких солдат украинской армии сообщала, что в результате ракетного удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ погибли в том числе не менее 12 иностранных наемников из США, Колумбии, Дании и других стран.