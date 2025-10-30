Clarin: трое аргентинских наемников ВСУ погибли в ходе первого штурма
Трое наемников из Аргентины, присоединившихся к вооруженным силам Украины (ВСУ), погибли во время своей первой штурмовой операции под Сумами, сообщило издание Clarin.
Согласно материалам газеты, ими были 53-летний Хосе Гальярдо, 25-летний Ариэль Акор и 47-летний Мариано Франко. Они не проходили службу в аргентинской армии. Наемники прибыли на Украину два месяца назад.
Газета сообщила, что в ходе того же штурма пострадали еще трое аргентинских наемников. Двое получили серьезные ранения.
12 августа газета The New York Times со ссылкой на нескольких солдат украинской армии сообщала, что в результате ракетного удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ погибли в том числе не менее 12 иностранных наемников из США, Колумбии, Дании и других стран.