Белоусов: российские военные делятся боевым опытом с казахскими
Сотрудничество России и Казахстана в военной сфере является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на переговорах с главой Минобороны Казахстана Дауреном Косановым в Алма-Ате.
По словам Белоусова, Москва высоко ценит уровень взаимодействия с Астаной как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Министр подчеркнул, что российское оборонное ведомство оказывает помощь Казахстану в совершенствовании вооруженных сил и делится боевым опытом. Так, продолжается обучение военнослужащих Казахстана в российских военных учебных заведениях.
«Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать», – отметил Белоусов.
Переговоры состоялись на полях заседания Совета министров обороны стран СНГ. Предыдущая встреча Белоусова и Косанова прошла 9 июля в Москве, куда глава казахстанского оборонного ведомства прибыл с первым зарубежным визитом после назначения. Тогда Косанов назвал отношения между странами традиционно добрососедскими и стратегическими и отметил важность регулярного диалога.