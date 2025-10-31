Белоусов: российские военные делятся боевым опытом с казахскими

Переговоры состоялись на полях заседания Совета министров обороны стран СНГ. Предыдущая встреча Белоусова и Косанова прошла 9 июля в Москве, куда глава казахстанского оборонного ведомства прибыл с первым зарубежным визитом после назначения. Тогда Косанов назвал отношения между странами традиционно добрососедскими и стратегическими и отметил важность регулярного диалога.