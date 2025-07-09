Белоусов провел переговоры с главой минобороны Казахстана Косановым

Косанов заявил, что рад начать зарубежные визиты именно с России: «Для меня это очень важно. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями и согласовывать дальнейшие шаги». Косанов также подчеркнул особую значимость сотрудничества с РФ для Казахстана, назвав отношения между странами традиционно добрососедскими и стратегическими.