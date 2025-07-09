Белоусов провел переговоры с главой минобороны Казахстана Косановым
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился в Москве с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым, прибывшим с первым официальным зарубежным визитом в новой должности. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что для казахстанской делегации подготовлена насыщенная программа, включающая знакомство с научными и промышленными достижениями России в области обороны.
Косанов заявил, что рад начать зарубежные визиты именно с России: «Для меня это очень важно. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями и согласовывать дальнейшие шаги». Косанов также подчеркнул особую значимость сотрудничества с РФ для Казахстана, назвав отношения между странами традиционно добрососедскими и стратегическими.
В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы военного взаимодействия.
29 июня главы министерств иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
Стороны затронули вопросы сотрудничества «в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений», говорится в сообщении.