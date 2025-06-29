Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества
Главы министерств иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сообщили в Telegram-канале казахского ведомства.
Стороны затронули вопросы сотрудничества «в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений», говорится в сообщении.
Лавров и Нуртлеу также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и сверили график мероприятий.
На ПМЭФе вице-премьер России Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр обсудили расширение сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию, следует из сообщения кабмина.
Ранее представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров сообщал, что между Россией и Казахстаном до сих пор действует безвизовый режим. Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Россия якобы ввела необходимость получения виз в том числе для граждан Казахстана.