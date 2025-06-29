Главы МИД Казахстана и России обсудили развитие сотрудничества

Ранее представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров сообщал, что между Россией и Казахстаном до сих пор действует безвизовый режим. Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Россия якобы ввела необходимость получения виз в том числе для граждан Казахстана.