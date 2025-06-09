МИД Казахстана опроверг сообщения о введении визового режима со стороны России

С 30 июня 2025 г. граждане других стран должны будут направить электронное заявление о планируемом въезде не позднее чем за 72 часа до прибытия. При пересечении границы с Россией они также будут сдавать отпечатки пальцев и изображение лица. Эти правила не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.