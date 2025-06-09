МИД Казахстана опроверг сообщения о введении визового режима со стороны России
Между Россией и Казахстаном до сих пор действует безвизовый режим, заявил на брифинге официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров, передает ТАСС. Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Россия якобы ввела необходимость получения виз в том числе для граждан Казахстана.
Представитель дипведомства призвал средства массовой информации корректно выбирать формулировки и не вводить в заблуждение граждан. В материалах шла речь о новых миграционных правилах: граждане иностранных государств должны будут заранее уведомлять о пересечении границы. При этом заголовки убеждали читателей, что между странами введен визовый режим.
«Точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия. Это нормально, но почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому», – подчеркнул Смадияров.
С 30 июня 2025 г. граждане других стран должны будут направить электронное заявление о планируемом въезде не позднее чем за 72 часа до прибытия. При пересечении границы с Россией они также будут сдавать отпечатки пальцев и изображение лица. Эти правила не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.