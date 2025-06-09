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МИД Казахстана опроверг сообщения о введении визового режима со стороны России

Ведомости

Между Россией и Казахстаном до сих пор действует безвизовый режим, заявил на брифинге официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров, передает ТАСС. Так он прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что Россия якобы ввела необходимость получения виз в том числе для граждан Казахстана.

Представитель дипведомства призвал средства массовой информации корректно выбирать формулировки и не вводить в заблуждение граждан. В материалах шла речь о новых миграционных правилах: граждане иностранных государств должны будут заранее уведомлять о пересечении границы. При этом заголовки убеждали читателей, что между странами введен визовый режим.

«Точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия. Это нормально, но почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому», – подчеркнул Смадияров.

С 30 июня 2025 г. граждане других стран должны будут направить электронное заявление о планируемом въезде не позднее чем за 72 часа до прибытия. При пересечении границы с Россией они также будут сдавать отпечатки пальцев и изображение лица. Эти правила не распространяются на граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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