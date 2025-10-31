ЕС обсуждает лишение Словакии права голоса из-за закона о двух полах
В Европейском союзе рассматривают возможность лишить Словакию права голоса из-за принятых в стране поправок, признающих только два пола. Об этом сообщает издание VSquare со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.
Правительство Нидерландов предложило запустить дисциплинарную процедуру по ст. 7 Договора о ЕС. Она предусматривает временное ограничение прав государств-членов, включая лишение возможности голосовать в Совете ЕС и Европейском совете, если установлено нарушение базовых принципов объединения.
Инициатива последовала за резолюцией парламента Нидерландов от 16 октября, где словацкие поправки были признаны нарушающими права сексуальных меньшинств.
26 сентября парламент Словакии утвердил поправки к Конституции, которые закрепляют признание только двух полов – мужского и женского. За решение проголосовали 90 депутатов, против выступили семь, двое воздержались. Поправки также запрещают усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство.
Премьер-министр Роберт Фицо представил инициативу закрепить в конституции только два пола еще 25 января. По данным издания Spravy, он заявлял о намерении добиться широкой политической поддержки изменений, касающихся «этических вопросов» – пола, усыновления и образовательных стандартов.
Фицо публично отмечал, что его позиция вдохновлена решениями администрации Дональда Трампа. После вступления в должность в январе президент США подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского.