ЕС обсуждает лишение Словакии права голоса из-за закона о двух полах

26 сентября парламент Словакии утвердил поправки к Конституции, которые закрепляют признание только двух полов – мужского и женского. За решение проголосовали 90 депутатов, против выступили семь, двое воздержались. Поправки также запрещают усыновление детей парами, не состоящими в браке, и полностью запрещают суррогатное материнство.