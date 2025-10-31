Грузия направит Украине генераторы на более $500 000

В 2022 г. председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не может и не станет поставлять Украине вооружения. «Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», – сказал он.