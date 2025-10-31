Грузия направит Украине генераторы на более $500 000
Правительство Грузии утвердило распоряжение премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отправке Украине генераторов на общую сумму в 1,5 млн лари (около $553 500). Об этом сообщил кабмин Грузии, передает ТАСС.
Предполагается, что закупками генераторов будет заниматься Фонд развития энергетики Грузии.
В начале 2023 г. власти Грузии передали Украине 25 генераторов общей стоимостью около $553 500. Это решение последовало за заявлением временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который утверждал, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой предоставить технику военного или двойного назначения, но эти просьбы оставались без ответа.
В 2022 г. председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не может и не станет поставлять Украине вооружения. «Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», – сказал он.