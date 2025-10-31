Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Грузия направит Украине генераторы на более $500 000

Ведомости

Правительство Грузии утвердило распоряжение премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отправке Украине генераторов на общую сумму в 1,5 млн лари (около $553 500). Об этом сообщил кабмин Грузии, передает ТАСС.

Предполагается, что закупками генераторов будет заниматься Фонд развития энергетики Грузии.

В начале 2023 г. власти Грузии передали Украине 25 генераторов общей стоимостью около $553 500. Это решение последовало за заявлением временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, который утверждал, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой предоставить технику военного или двойного назначения, но эти просьбы оставались без ответа.

В 2022 г. председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не может и не станет поставлять Украине вооружения. «Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», – сказал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её