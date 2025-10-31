Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ 31 октября в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня тоже день без каких-то крупных международных мероприятий или без публичных мероприятий. Президент в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он сам обозначит», – отметил представитель Кремля.

24 октября Путин обсудил с постоянными членами Совбеза совершенствование и усиление мер борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что на повестке дня только один вопрос, к которому необходимо подойти с разных сторон.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её