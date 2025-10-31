Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ 31 октября в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня тоже день без каких-то крупных международных мероприятий или без публичных мероприятий. Президент в середине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он сам обозначит», – отметил представитель Кремля.
24 октября Путин обсудил с постоянными членами Совбеза совершенствование и усиление мер борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что на повестке дня только один вопрос, к которому необходимо подойти с разных сторон.