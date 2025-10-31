Газета
Политика

В Кремле ответили на сообщения Украины об ударе новой крылатой ракетой

Киев заявил об использовании РФ 9М729 для комплекса «Искандер»
Ведомости

О том, какие именно ракеты, а также средства доставки и поражения используются в ходе спецоперации, могут рассказать в Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос о том, что российские военные наносят удары по территории Украины с помощью крылатых ракет 9М729 для комплекса «Искандер», которые стали причиной для выхода США из соглашения по сокращению ракет малой и средней дальности. О применении ракеты этого класса говорил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Если вы помните ту историю, собственно, действительно тогда американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма и весьма аргументированно все эти претензии разбила и, наоборот, объяснила, что претензия безосновательна», – пояснил Песков.

Несмотря на ликвидацию в 2019 г. Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия подтвердила готовность и далее придерживаться отказа от разворачивания в европейской части ракет с дальностью более 500 км, которые запрещалось иметь этим соглашением. США же вышли из соглашения из-за разработки в России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность которой, по американским оценкам, превосходила 500 км. Россия отвергала эти обвинения.

Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 28 июля 2024 г. президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.

