В Кремле ответили на сообщения Украины об ударе новой крылатой ракетой

Во время выступления на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ 28 июля 2024 г. президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это произойдет в случае, если США разместят такое вооружение на территории Германии. Глава государства подчеркнул, что в зоне досягаемости вооружения, которое планируют разместить США, будут находиться важные российские объекты государственного и военного управления.