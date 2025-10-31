Российская армия нанесла удары по местам сборки украинских ракет «Фламинго»
В период с 25 по 31 октября Вооруженные силы России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.
В результате были поражены цеха сборки украинских крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников. Кроме того, удар уничтожил предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы и арсеналы.
ВС РФ поразили места хранения безэкипажных катеров, подвижные железнодорожные составы с украинским вооружением, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований. Удар пришелся также по транспортной инфраструктуре, сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны сообщало, что в ночь на 30 октября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, а также военным аэродромам.