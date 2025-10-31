Газета
Лукашенко: «вонючая Европа» в будущем будет платить за чистый белорусский воздух

Ведомости

В будущем Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух, заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения Березинского биосферного заповедника. Его цитирует «БелТА».

«И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», – сказал он.

Лукашенко отметил, что в европейских странах нет лесов и болот, как в Белоруссии.

28 октября Лукашенко в ходе III Минской Международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Белоруссия предлагает Западу партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений.

