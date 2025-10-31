В Казахстане посчитали выгодным участие в ЕАЭС даже при дорогом рубле

«Если бы между Казахстаном и Россией существовали таможенные пошлины, поверх уже нынешнего ослабления курса [тенге] цены выросли бы еще сильнее. А сейчас этих пошлин нет, и это сдерживающий фактор. Иначе ситуация была бы куда болезненнее для потребителей», – сказал он.