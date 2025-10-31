В Казахстане посчитали выгодным участие в ЕАЭС даже при дорогом рубле
Укрепление курса рубля привело к повышению инфляции в Казахстане из-за высокого уровня российского импорта в стране, однако участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается выгодным, заявил советник премьер-министра Казахстана по экономическим вопросам Алишер Кожасбаев в интервью порталу Tengrinews.
«Если бы между Казахстаном и Россией существовали таможенные пошлины, поверх уже нынешнего ослабления курса [тенге] цены выросли бы еще сильнее. А сейчас этих пошлин нет, и это сдерживающий фактор. Иначе ситуация была бы куда болезненнее для потребителей», – сказал он.
Советник премьера также подчеркнул, что присутствие Казахстана в едином экономическом пространстве с Россией «помогает, а не мешает». Комментируя нахождение в ЕАЭС, он объяснил, что Казахстану выгоднее, в частности, везти на юг страны товары из Киргизии, чем со своих северных окраин.
Посольство Казахстана в РФ сообщало, что президент республики Касым-Жомарт Токаев намерен прилететь в Россию с государственным визитом 12 ноября. В посольстве отметили, что 22 октября исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.