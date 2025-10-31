Захарова: «европейский мирный план для Украины» неприемлем для России
Европейский мирный план для Украины содержит неприемлемые для России предложения, которые создают иллюзию учета интересов Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такой конъюнктурный подход убедительно свидетельствует, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его европейские кураторы не готовы работать над искоренением первопричин конфликта», – сказала она.
Официальный представитель МИДа подчеркнула, что необходимыми пунктами мирного плана должны быть требования о восстановлении на Украине русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, о соблюдении прав человека, нацменьшинств, признании новых территорий России, а также о прекращении санкций и использования замороженных госактивов.
21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские государства совместно с Украиной разрабатывают проект мирного соглашения из 12 пунктов, который предполагает прекращение боевых действий с Россией на текущих линиях фронта. Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил готовность Киева к такому формату.
Предложение предусматривает немедленное прекращение огня обеими сторонами, обмен пленными и возвращение всех депортированных детей на Украину. Киев должен получить гарантии безопасности, финансовую поддержку для восстановления и ускоренное вступление в Европейский союз.