Захарова: «европейский мирный план для Украины» неприемлем для России

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские государства совместно с Украиной разрабатывают проект мирного соглашения из 12 пунктов, который предполагает прекращение боевых действий с Россией на текущих линиях фронта. Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил готовность Киева к такому формату.