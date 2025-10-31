Путин обсудил с Совбезом работу ОПК и меры по безопасности на дорогах
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили обеспечение работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и дополнительные меры по безопасности на дорогах. Об этом сообщили в Кремле.
Открывая заседание, глава государства отметил важность ритмичного функционирования ОПК. Также он подчеркнул актуальность темы дорожной безопасности в условиях наступающих холодов и возможной гололедицы. По его словам, второй вопрос более житейский и повседневный.
«Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», – заявил Путин.
После вступительного слова президент передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
24 октября Путин провел предыдущее совещание с членами Совбеза, где обсуждалось усиление мер борьбы с терроризмом. Тогда глава государства подчеркнул необходимость комплексного подхода к этой теме.