Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с Совбезом работу ОПК и меры по безопасности на дорогах

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудили обеспечение работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и дополнительные меры по безопасности на дорогах. Об этом сообщили в Кремле.

Открывая заседание, глава государства отметил важность ритмичного функционирования ОПК. Также он подчеркнул актуальность темы дорожной безопасности в условиях наступающих холодов и возможной гололедицы. По его словам, второй вопрос более житейский и повседневный.

«Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», – заявил Путин.

После вступительного слова президент передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

24 октября Путин провел предыдущее совещание с членами Совбеза, где обсуждалось усиление мер борьбы с терроризмом. Тогда глава государства подчеркнул необходимость комплексного подхода к этой теме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте