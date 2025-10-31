Камбоджа и Таиланд разоружат общую границу
Камбоджа и Таиланд начнут разоружение общей границы, сообщил Bloomberg. Заявления последовали всего через несколько дней после заключения мирного соглашения.
Стороны подписали двусторонний план разоружения. Он подразумевает вывод тяжелого оружия и техники из приграничной зоны Таиланда и Камбоджи.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что это соглашение заложит основу для прочного мира и будет способствовать восстановлению двусторонних отношений. В свою очередь лидер Камбоджи Хун Манет сказал, что его страна готова реализовывать план по демилитаризации для обеспечения мира.
26 октября Манет и Чарнвиракул подписали мирное соглашение в ходе саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. Президент США Дональд Трамп и премьер Малайзии Анвар Ибрагим присоединились к подписанию соглашения на фоне баннера «Доставляя мир». Трамп в выступлении приписал себе заслугу в урегулировании конфликта.
Первоначальное соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Малайзии, было подписано 28 июля после того, как президент США провел телефонные переговоры с лидерами обеих сторон и предупредил их, что не будет заключать торговые соглашения ни с одной из них, если конфликт продолжится.