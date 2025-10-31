Газета
Путин исключил из Совбеза Краснова

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего генпрокурора, председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Соответствующий указ размещен 31 октября на портале официального опубликования правовых актов. Также членом Совбеза стал полномочный представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Игорь Руденя.

Краснов был назначен председателем Верховного суда России 24 сентября. В тот же день он покинул пост генерального прокурора, а новым генпрокурором стал Игорь Гуцан.

Гуцан ранее был полномочным представителем президента по СЗФО, именно в этой должности он входил в состав Совбеза. Указом Путина ему изменили должность составе совета на генпрокурора.

