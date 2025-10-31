Газета
Главная / Политика /

Лукашенко: Белоруссия не будет ввязываться в конфликт, пока ее не трогают

Ведомости

Белоруссия не будет ввязываться в конфликт, если не будет агрессии извне, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает «БелТА».

«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами – бахнем», – добавил он.

Лукашенко отметил, что соседние страны тратят на военные нужды 5% от ВВП. Он подчеркнул, что «оттяпать» часть Белоруссии или Украины европейским странам не удастся.

28 октября Лукашенко в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Белоруссия предлагает Западу партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. В рамках того же выступления белорусский лидер заявил о готовности Минска приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории республики, если государства – члены ЕС предпримут аналогичные шаги.

