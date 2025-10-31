Лукашенко: Белоруссия не будет ввязываться в конфликт, пока ее не трогают

28 октября Лукашенко в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Белоруссия предлагает Западу партнерство, не считая при этом себя виноватой в ухудшении отношений. В рамках того же выступления белорусский лидер заявил о готовности Минска приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории республики, если государства – члены ЕС предпримут аналогичные шаги.