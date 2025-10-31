Газета
Минобороны опубликовало кадры боев за Новоалександровку Днепропетровской области

Ведомости

Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале опубликовало видеокадры боев и штурма населенного пункта Новоалександровка Днепропетровской области, который 31 октября был взят под контроль российскими военными.

Как отмечается, операция по освобождению села была проведена бойцами штурмовых подразделений 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Штурмовики преодолели ожесточенное сопротивление противника, который активно использовал артиллерию, минометы и FPV-дроны. Российские военные успешно преодолели сопротивление, прорвались на территорию села и развернули над ним флаг страны.

«Под контроль подразделений группировки перешел район обороны противника общей площадью более 12 кв. км, зачищено около 100 строений», – говорится в отчете министерства.

Также отмечается, что группировка войск «Восток» продолжает успешно развивать наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

