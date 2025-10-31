Григоренко: все регионы России подключились к «дашборду губернатора»
Все 89 субъектов РФ начали работать в федеральной цифровой системе госуправления – «дашборде губернатора». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, система обеспечивает полный контроль за финансированием и реализацией госпроектов, а также отслеживает исполнение федеральных поручений в режиме онлайн.
«Внедрение «дашборда губернатора» позволяет существенно повысить эффективность госуправления. Мы больше не зависим от разрозненных информационных систем: у нас есть единый источник данных о работе регионов как для местных властей, так и для федерального центра», – отметил Григоренко.
По его словам, теперь каждое управленческое решение принимается на основе объективных данных.
«Дашборд губернатора» представляет собой централизованную аналитическую панель с актуальными данными по ключевым направлениям деятельности регионов. В системе отражается информация о выполнении поручений, исполнении бюджетов, ходе нацпроектов, строительстве соцобъектов, обращениях граждан и позициях субъектов в федеральных рейтингах. Настройки панели могут адаптироваться под задачи конкретного региона.
До конца 2025 г. планируется запустить мобильную версию системы и создать отдельный раздел с перечнем проблемных вопросов региона.
23 июня сообщалось, что к платформе были подключены только 43 региона. Отмечалось, что дашборд необходим для контроля за выполнением нацпроектов.