Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Григоренко: все регионы России подключились к «дашборду губернатора»

Ведомости

Все 89 субъектов РФ начали работать в федеральной цифровой системе госуправления – «дашборде губернатора». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, система обеспечивает полный контроль за финансированием и реализацией госпроектов, а также отслеживает исполнение федеральных поручений в режиме онлайн.

«Внедрение «дашборда губернатора» позволяет существенно повысить эффективность госуправления. Мы больше не зависим от разрозненных информационных систем: у нас есть единый источник данных о работе регионов как для местных властей, так и для федерального центра», – отметил Григоренко.

По его словам, теперь каждое управленческое решение принимается на основе объективных данных.

«Дашборд губернатора» представляет собой централизованную аналитическую панель с актуальными данными по ключевым направлениям деятельности регионов. В системе отражается информация о выполнении поручений, исполнении бюджетов, ходе нацпроектов, строительстве соцобъектов, обращениях граждан и позициях субъектов в федеральных рейтингах. Настройки панели могут адаптироваться под задачи конкретного региона.

До конца 2025 г. планируется запустить мобильную версию системы и создать отдельный раздел с перечнем проблемных вопросов региона.

23 июня сообщалось, что к платформе были подключены только 43 региона. Отмечалось, что дашборд необходим для контроля за выполнением нацпроектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её