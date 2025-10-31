Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в небе над тремя регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над тремя регионами России в период с 12:00 до 16:00 31 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Все беспилотники были самолетного типа. Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще по одному – над Белгородской и Воронежской областями.
Ранее 31 октября сообщалось, что средства ПВО в ночь на пятницу сбили над регионами России 130 беспилотников вооруженных сил Украины.