Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в небе над тремя регионами России

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над тремя регионами России в период с 12:00 до 16:00 31 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Все беспилотники были самолетного типа. Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще по одному – над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее 31 октября сообщалось, что средства ПВО в ночь на пятницу сбили над регионами России 130 беспилотников вооруженных сил Украины.

