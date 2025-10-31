Лукашенко: Белоруссия заменила ядерное оружие на новейшее из России
Белоруссия обновила размещенное на своей территории ядерное оружие, заменив его новейшими российскими образцами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит «БелТА».
«Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь – обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли», – сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что западные страны продолжают наращивать вооружения, вкладывая в это миллиарды долларов.
28 октября Лукашенко заявлял, что Минск готов приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии при условии, что европейские страны предпримут аналогичные шаги. Он подчеркнул, что размещение вооружений в республике является ответной мерой на возросшую напряженность в регионе.
Белорусский лидер также напомнил, что предлагал многостороннюю декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, открытую для всех заинтересованных стран. Однако инициатива, озвученная им шесть лет назад, не получила поддержки.