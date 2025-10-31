Лукашенко заявил, что вместе с Путиным будет решать, «бахнуть» ли «Орешником»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет решать вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, когда применять ракетный комплекс «Орешник». Его слова передает «БелТА».
«Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась на Украине с этого. В Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах», – сказал он.
Лукашенко напомнил, что в Минске в 2015 г. были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили обмануть.
«Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, допрыгались», – добавил он.
Белорусский лидер подтвердил, что «Орешник» начнет нести боевое дежурство в декабре. Он также заявил, что Белоруссия обновила размещенное на своей территории ядерное оружие, заменив его новейшими российскими образцами.
Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.