Лукашенко заявил, что вместе с Путиным будет решать, «бахнуть» ли «Орешником»

«Я хочу, чтобы они [оппоненты за рубежом] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась на Украине с этого. В Донбассе гнобили русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах», – сказал он.