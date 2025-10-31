Газета
Главная / Политика /

МИД России ответил на 19-й пакет санкций Евросоюза

Запрещен въезд ряда представителей евроинститутов и стран ЕС
Ведомости

МИД РФ расширил список представителей евроинститутов, стран – членов Европейского союза (ЕС) и ряда европейских государств, которым запрещен въезд на территорию России. Заявление опубликовано на сайте министерства. Меры введены в ответ на 19-й пакет санкций ЕС против России.

«Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны», – подчеркивается в заявлении.

В список вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане стран – членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Украине. Кроме того, запрещен въезд причастным к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Ограничения коснулись также граждан, выступающих за конфискацию российских госактивов, ответственных за введение санкций против России, а также тех, кто пытается навредить отношениям России с другими государствами и кто голосовал за антироссийские резолюции и законопроекты.

23 октября ЕС официально принял новый пакет рестрикций против России. Ограничения коснулись российских дипломатов, которые теперь обязаны уведомить о поездке в страны Евросоюза минимум за 24 часа до пересечения границы.

