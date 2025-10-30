Российских дипломатов обязали сообщать о поездке в ЕС за 24 часа
Российские дипломаты обязаны уведомить о поездке в страны Европейского сюза (ЕС) минимум за 24 часа до пересечения границы, сообщила «РИА Новости» представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Такие ограничения начали действовать в рамках 19-го пакета санкций против России.
23 октября ЕС официально принял новый пакет рестрикций против России. Кроме ограничений для дипломатов, 19-й пакет запретил европейскому бизнесу участвовать в предоставлении туристических услуг в России и организации поездок в РФ.
7 октября газета Financial Times сообщила, что правительства ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока из-за якобы шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.