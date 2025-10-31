Силы ПВО сбили три дрона ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника вооруженных сил Украины в небе над Курской и Белгородской областями в период с 16:00 до 20:00 мск 31 октября, сообщает Минобороны РФ.
Над Курской областью было уничтожено два дрона, над Белгородской – один, все беспилотники были самолетного типа.
Ранее 31 октября Минобороны отчиталось о ликвидации еще четырех украинских дронов за предыдущие четыре часа. Из них два были сбиты над территорией Курской области, а один – над Белгородской областью.
Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух FPV-дронов на Шебекино, один из них ударил по автобусу, а другой – по производственному предприятию.