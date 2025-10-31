Экс-мэра Одессы отправили под домашний арест

Труханов работает городским головой Одессы с мая 2014 г. Он говорил, что в горсовете не хватит голосов за его отстранение от должности. Несмотря на это, он был снят с должности. Главой новообразованной Одесской военной администрации 15 октября назначили бригадного генерала Сергея Лысака.