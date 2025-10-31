Газета
Главная / Политика /

Экс-мэра Одессы отправили под домашний арест

Он подозревается в служебной халатности, приведшей к гибели людей
Ведомости

Печерский суд Киева отправил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под домашний арест по обвинению в служебной халатности, повлекшей гибель людей при наводнении. Об этом сообщила «Украинская правда».

Труханов обвиняется по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. 

По версии следствия, Труханов не обеспечил функционирование систем ливневой канализации и водоотведения в Одессе. Также во время наводнения не организовал оповещение населения и готовность систем гражданской защиты. Это привело к гибели девяти человек.

Что стоит за отстранением мэра Одессы Геннадия Труханова

Политика / Международные новости

Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, в рамках этого производства подозрение в служебной халатности выражено еще восьми должностным лицам городского совета и коммунальных предприятий.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства. Информация появилась вскоре после публикации заявления украинского лидера о наличии российского гражданства у «некоторых лиц». Труханов говорил, что будет обращаться в суд в случае лишения его гражданства.

Труханов работает городским головой Одессы с мая 2014 г. Он говорил, что в горсовете не хватит голосов за его отстранение от должности. Несмотря на это, он был снят с должности. Главой новообразованной Одесской военной администрации 15 октября назначили бригадного генерала Сергея Лысака.

