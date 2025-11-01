Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны: за ночь над регионами России сбито 98 украинских БПЛА

Из них 11 – над Московским регионом
Ведомости

Российские средства ПВО ночью отразили масштабную атаку беспилотников: с 23:00 до 7:00 мск было уничтожено 98 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью – 45. Еще 12 дронов уничтожены над Самарской областью, 11 – над Московским регионом, включая шесть аппаратов, летевших на Москву. По десять БПЛА сбиты над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской, по два – над Липецкой и Рязанской, по одному – над Курской и Калужской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве.

На фоне атак ночью и утром вводились временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Саратова, Самары и Калуги. По информации Росавиации, по состоянию на 7:27 мск полеты возобновлены везде, кроме Калуги, где меры безопасности сохраняются.

В ночь на 31 октября силы ПВО отразили более мощную атаку – было сбито 130 беспилотников, в основном над Курской, Воронежской и Белгородской областями. Дроны также были перехвачены в ряде регионов Центральной России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь