Минобороны: за ночь над регионами России сбито 98 украинских БПЛА

По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью – 45. Еще 12 дронов уничтожены над Самарской областью, 11 – над Московским регионом, включая шесть аппаратов, летевших на Москву. По десять БПЛА сбиты над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской, по два – над Липецкой и Рязанской, по одному – над Курской и Калужской областями.