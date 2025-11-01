Минобороны: за ночь над регионами России сбито 98 украинских БПЛА

Минобороны: за ночь над регионами России сбито 98 украинских БПЛАИз них 11 – над Московским регионом
Российские средства ПВО ночью отразили масштабную атаку беспилотников: с 23:00 до 7:00 мск было уничтожено 98 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью – 45. Еще 12 дронов уничтожены над Самарской областью, 11 – над Московским регионом, включая шесть аппаратов, летевших на Москву. По десять БПЛА сбиты над Воронежской и Ростовской областями, четыре – над Тульской, по два – над Липецкой и Рязанской, по одному – над Курской и Калужской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников на подлете к Москве.
На фоне атак ночью и утром вводились временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Саратова, Самары и Калуги. По информации Росавиации, по состоянию на 7:27 мск полеты возобновлены везде, кроме Калуги, где меры безопасности сохраняются.
В ночь на 31 октября силы ПВО отразили более мощную атаку – было сбито 130 беспилотников, в основном над Курской, Воронежской и Белгородской областями. Дроны также были перехвачены в ряде регионов Центральной России.