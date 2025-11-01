Маск: администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена запретила ему проводить операцию по спасению экипажа, застрявшего на Международной космической станции, до завершения президентских выборов 2024 г. Об этом он рассказал в подкасте телеведущего Джо Рогана.
«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», – заявил Маск (цитата по ТАСС).
Ведущий предположил, что причиной могла быть политическая мотивация. Маск пояснил, что власти не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, но дали понять, что «не заинтересованы» в операции до голосования. Он добавил, что не удивился такому решению, так как был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за поддержки избирательной кампании Дональда Трампа.
19 марта корабль Crew Dragon вернулся на Землю, доставив космонавта «Роскосмоса» Александра Горбунова и астронавтов NASA Николаса Хейга, Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Горбунов провел на орбите 171 день, а вот астронавты NASA Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Хотя изначально их экипаж, прибывший в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing, должен был находиться на станции восемь дней, но им пришлось задержаться из-за технических проблем корабля.