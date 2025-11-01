Маск: администрация Байдена запрещала спасать астронавтов с МКС до выборов

Ведущий предположил, что причиной могла быть политическая мотивация. Маск пояснил, что власти не сказали напрямую, что это было бы плохим политическим шагом, но дали понять, что «не заинтересованы» в операции до голосования. Он добавил, что не удивился такому решению, так как был не на лучшем счету у администрации Байдена из-за поддержки избирательной кампании Дональда Трампа.