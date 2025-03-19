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Российский космонавт Горбунов и трое астронавтов NASA вернулись на Землю

Ведомости

На Землю вернулся корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уилльямс. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

Горбунов находится на орбите 171 сутки. Свой полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

18 марта «Роскосмос» сообщал, что спускаемая капсула корабля с российским космонавтом и американскими астронавтами должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта в 00:57 мск.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Они прибыли на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing и должны были пробыть там всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле астронавты «задержались» на МКС на девять месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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