Российский космонавт Горбунов и трое астронавтов NASA вернулись на Землю
На Землю вернулся корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым и астронавтами NASA Ником Хейгом, Барри Уилмором и Сунитой Уилльямс. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».
Горбунов находится на орбите 171 сутки. Свой полет на Международной космической станции (МКС) продолжают космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, а также астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.
18 марта «Роскосмос» сообщал, что спускаемая капсула корабля с российским космонавтом и американскими астронавтами должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта в 00:57 мск.
Астронавты NASA Уилмор и Уильямс находились на МКС с июня 2024 г. Они прибыли на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing и должны были пробыть там всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле астронавты «задержались» на МКС на девять месяцев.