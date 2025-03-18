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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

Ведомости

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос».

«Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым отчалил от МКС», – говорится в сообщении.

Также на борту корабля находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна приводниться в Мексиканском заливе 19 марта в 00:57 мск.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс, которые прибыли на МКС в июне прошлого года в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing, должны были пробыть на станции всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле они «задержались» на МКС на девять месяцев.

16 марта корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и еще тремя астронавтами из других стран пристыковался к МКС. После этого численность экипажа на борту космической станции увеличилась до 11 человек. Но теперь четверо из них на пути обратно к Земле.

17 марта орбиту МКС подняли на 1,8 км перед апрельской пересменкой кораблей «Союз». Это сделали при помощи включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-30». По данным «Роскосмоса», запуск корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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