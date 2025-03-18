Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил «Роскосмос».
«Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым отчалил от МКС», – говорится в сообщении.
Также на борту корабля находятся американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна приводниться в Мексиканском заливе 19 марта в 00:57 мск.
Астронавты NASA Уилмор и Уильямс, которые прибыли на МКС в июне прошлого года в рамках тестового полета американского корабля Starliner компании Boeing, должны были пробыть на станции всего восемь дней. Но из-за возникших проблем на корабле они «задержались» на МКС на девять месяцев.
16 марта корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым и еще тремя астронавтами из других стран пристыковался к МКС. После этого численность экипажа на борту космической станции увеличилась до 11 человек. Но теперь четверо из них на пути обратно к Земле.
17 марта орбиту МКС подняли на 1,8 км перед апрельской пересменкой кораблей «Союз». Это сделали при помощи включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-30». По данным «Роскосмоса», запуск корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля 2025 г.