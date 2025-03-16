Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к МКС

Изначально запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом был запланирован на 13 марта, но его перенесли из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщало NASA. По информации «Роскосмоса», спустя несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на МКС на Землю со станции вернется корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9. В его составе – космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.