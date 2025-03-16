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Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к МКС

Ведомости

Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков прибыли на Международную космическую станцию на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Об этом сообщает NASA.

Crew Dragon пристыковался к орбитальному комплексу в 00:04 по восточному времени (07:04 мск).

После стыковки члены экипажа Crew Dragon и МКС начали проводить стандартные проверки герметичности и давления между космическим кораблем и станцией, готовясь к открытию люка.

Экипаж Crew Dragon присоединится к экипажу 72-й экспедиции в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Дона Петтитта, Суни Уильямс и Бутча Уилмора, а также космонавтов Роскосмоса Александра Горбунова, Алексея Овчинина и Ивана Вагнера. Численность экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, затем Хейг, Уильямс, Уилмор и Горбунов вернутся на Землю.

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде в 02:03 мск. 

Изначально запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом был запланирован на 13 марта, но его перенесли из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщало NASA. По информации «Роскосмоса», спустя несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на МКС на Землю со станции вернется корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9. В его составе – космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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