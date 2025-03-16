Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к МКС
Астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков прибыли на Международную космическую станцию на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Об этом сообщает NASA.
Crew Dragon пристыковался к орбитальному комплексу в 00:04 по восточному времени (07:04 мск).
После стыковки члены экипажа Crew Dragon и МКС начали проводить стандартные проверки герметичности и давления между космическим кораблем и станцией, готовясь к открытию люка.
Экипаж Crew Dragon присоединится к экипажу 72-й экспедиции в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Дона Петтитта, Суни Уильямс и Бутча Уилмора, а также космонавтов Роскосмоса Александра Горбунова, Алексея Овчинина и Ивана Вагнера. Численность экипажа на борту космической станции увеличится до 11 человек, затем Хейг, Уильямс, Уилмор и Горбунов вернутся на Землю.
Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде в 02:03 мск.
Изначально запуск миссии Crew-10 с российским космонавтом был запланирован на 13 марта, но его перенесли из-за сильного ветра и осадков, прогнозируемых на траектории полета, сообщало NASA. По информации «Роскосмоса», спустя несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 на МКС на Землю со станции вернется корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9. В его составе – космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.